Scende dalla metro ma il guinzaglio del cane resta incastrato: muore trascinato sui binari

Un attimo di disattenzione, uno strattone. Tragedia sui binari alla periferia di Washington: alla stazione Dunn Loring, in Virginia ma soli 20 chilometri a ovest della capitale americana. Un uomo, Harold Riley, 50 anni, padre di due bambine e nonno di quattro, è morto. Il suo cane guida Daisy era il suo cane guida. Riley stava per scendere dal treno con il suo cane. Le porte si sono chiuse, il cane è rimasto sul treno e l'uomo ha fatto un passo sulla banchina. I l treno è ripartito, ha trascinato il 50enne, che non ha avuto scampo ed è morto per le ferite riportate.

Il personale della metropolitana afferma che l'operatore del treno ha eseguito due controlli di sicurezza aprendo e chiudendo le porte prima di allontanarsi dal binario. Tutto è avvenuto in pochi attimi. Non è chiaro il motivo per cui il cane sia rimasto sulla carrozza invece di scendere insieme al padrone, che è rimasto legato al guinzaglio subendo uno strattone che lo ha fatto cadere. Fatale il seguente trauma cranico. I soccorsi sono stati vani. Dopo l'incidente, la circolazione ferroviaria è stata interrotta a lungo. Il cane non ha riportato ferite ed è stato preso in custodia dalla polizia. Non aveva ben visibile la classica imbracatura dei cani guida, sono in corso indagini per fare chiarezza sul punto.