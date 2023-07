Morto lo chef di Obama: è annegato vicino alla tenuta dell'ex presidente Usa

Tafari Campbell, cuoco personale di Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti, è stato trovato senza vita in un lago sull'isola di Martha's Vineyard. La notizia del decesso è stata confermata dalle autorità dello stato del Massachusetts: a rinvenire il cadavere è stata la polizia locale. Secondo le prime informazioni diffuse dai media statunitensi, lo chef 43enne sarebbe annegato in un lago vicino alla residenza di Obama sull'esclusiva isola di Martha's Vineyard. Come confermato anche dalla polizia, Obama e la sua famiglia non si trovavano in casa quando è avvenuta la tragedia.

L'ex presidente e sua moglie, Michelle Obama, hanno dichiarato in un comunicato che Tafari era "parte della sua famiglia" e hanno ricordato di averlo incontrato quando lavorava nella cucina della Casa Bianca. "Lo abbiamo conosciuto come una persona calorosa, divertente e straordinariamente gentile che ha reso le nostre vite un po' più calde". L'allarme è scattato nella notte di domenica 23 luglio, quando le autorità hanno avviato le ricerche dopo essere state avvisate della scomparsa di una persona che praticava lo stand up paddle. Ricerche che poi hanno portato alla scoperta della morte di Tafari Campbell. Una tragedia su cui stanno indagando le forze dell'ordine, che puntano a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

