Mosca vieta Halloween ma i russi trovano una soluzione per aggirare il divieto

Niente "dolcetto o scherzetto" per i russi. La Russia vieta i festeggiamenti di Halloween. Il motivo è facile da comprendere. Per Mosca si tratta di una "festa dell'Occidente satanista". E così, con una bollatura di Stato, l'appuntamento è da evitare per le autorità e per i preti russi. Questi ultimi considerano la "notte delle streghe" una pratica mefistofelica.

Halloween viene così vietata in diverse parti del Paese che il 24 febbraio del 2022 ha invaso l'Ucraina, definendo l'offensiva una "operazione speciale". La Russia ritiene la festività non "coerente con i valori tradizionali fondamentali" e capace di provocare "un’influenza negativa sulle menti fragili". Il riferimento va ai giovani, che vengono esortati, a più riprese, a sostituire la festa con attività che "rafforzino i valori morali spirituali, sviluppino l'idea di patriottismo e preservino il patrimonio storico".

Ma l'invito non è stato accolto con fedele approvazione e consenso. Così, per aggirare la censura religiosa, diverse scuole hanno inventato una nuova ricorrenza religiosa: la Festa del Redentore delle Zucche, che cadrebbe proprio il 31 ottobre. Inventata qualche anno fa, ma rimasta un'iniziativa che contava pochi casi isolati, la Festa del Redentore delle Zucche ha iniziato così a riscuotere un successo inaspettato in tutto il Paese. La ricorrenza sarebbe la quarta di altre tre festività annuali del cristianesimo russo ortodosso popolari: le Feste del Redentore delle mele, delle noci e del miele. In queste occasioni, gli elementi ricevono la benedizione in Chiesa e poi consumati dai fedeli.

Ma "l'alternativa" scatena i religiosi del Paese guidato da Vladimir Putin. Come ha spiegato il monaco Makarij, autore di un noto blog su questioni ecclesiali, la presunta festa della Zucca rappresenta "un colpo al cuore per il credente religioso, un'idiozia" mentre il sacerdote di Kazan, Aleksandr Ermolin, ha sottolineato come "il Redentore della Zucca non esiste nell’ortodossia russa. Stanno cercando di creare un sostituto di Halloween".