Elicotteri militari sparano su una scuola, è strage di bambini

E' strage di bambini in Myanmar. Elicotteri della giunta militare hanno colpito una scuola uccidendo almeno 13 persone, quasi tutte le vittime sono bambini. L'attacco è avvenuto venerdì nel villaggio di Let Yet Kone a Tabayin, noto anche come Depayin, circa 110 chilometri a nordovest di Mandalay, la seconda città più grande del Paese.

La scuola, che conta 240 studenti dall'asilo alle elementari, ha sede nel complesso del monastero buddista del villaggio. Da quando i militari hanno estromesso il governo eletto di Aung San Suu Kyi nel febbraio dello scorso anno, le Nazioni Unite hanno documentato 260 attacchi a scuole e personale educativo, ma questo sarebbe il più alto numero di bambini uccisi. L'attacco alla scuola, secondo la giunta militare, aveva come obiettivo i ribelli che si nascondevano nell'area.

Drammatiche le testimonianze. L'amministratrice della scuola ha raccontato che stava cercando di portare gli studenti in un nascondiglio sicuro quando è iniziato l'attacco contro la scuola. Dopo, altri soldati sarebbero entrati nel complesso del monastero, sparando con le loro armi contro le aule e ordinando a tutti i presenti di uscire.

Secondo lUnicef, sono stati uccisi 11 bambini ma altri 15 allievi della stessa scuola risultano ancora scomparsi. L'organizzazione internazionale chiede "il loro rilascio immediato e sicuro. Le scuole devono essere sicure. I bambini non devono mai essere attaccati".