Un neonato di 6 mesi è stato trovato nudo in strada e positivo alla cocaina

Il padre di un bambino, un uomo sulla cinquantina in evidente stato di alterazione, vagava per le strade a piedi nudi mentre teneva per i piedi il neonato di sei mesi, che era completamente nudo. Così l'uomo, dopo la segnalazione di un passante, è stato fermato degli agenti in una zona industriale di Vénissieux, comune francese situato nella metropoli di Lione, nella regione Alvernia-Rodano-Alpi. La polizia ha trovato il neonato di sei settimane abbandonato in una zona industriale. Il 50enne è stato fermato dagli agenti ed è risultato positivo alla cocaina. Anche la madre, una 25enne nota alle autorità per i suoi problemi con la droga, è in stato di fermo. I genitori, tossicodipendenti e senzatetto, sono stati entrambi denunciati.

Il piccolo è stato subito trasportato all'Hopital Femme Mère Enfant di Bron. Dagli accertamenti dei dottori è emerso che il neonato non presentava tracce di abusi. Tuttavia, i risultati degli esami hanno rivelato la presenza di cocaina nel sangue. Secondo i primi elementi dell'indagine, il latte materno potrebbe aver avvelenato il neonato. Non si tratterebbe dunque di somministrazione volontaria. La coppia ha negato di aver maltrattato il figlioletto, sostenendo che l'abbandono è avvenuto in seguito a una discussione avvenuta poco prima tra i due.