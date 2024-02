Trovati i corpi di Jesse e Luke, i cadaveri nascosti nei sacchi delle tavole da surf

Sono stati trovati i cadaveri di Jesse Baird, noto presentatore televisivo australiano, e del suo compagno Luke Davies. I due erano come spariti nel nulla e dopo giorni di ricerche un poliziotto - il 28enne Beau Lamarre - è stato arrestato con l'accusa di averli uccisi. Adesso la polizia australiana ha reso noto il ritrovamento di corpi.

"Siamo convinti di avere ritrovato Luke et Jesse", ha detto il capo della polizia del Nuovo Galles del Sud, Karen Webb. Secondo la polizia, l'omicidio non è avvenuto nel luogo del ritrovamento. I due giovani sarebbero stati uccisi in un appartamento nel centro di Sydney, poi i corpi sono stati rinchiusi in sacche normalmente usate per il trasporto delle tavole da surf, caricati su un furgone bianco e portati in una casa in campagna che si trova a circa due ore di auto dalla città. Chi li ha uccisi solo successive mante si è liberato dei corpi. Il delitto risalirebbe al 19 febbraio. Testimoni hanno detto agli investigatori di aver sentito delle urla quella mattina.

Un proiettile trovato nell'appartamento corrisponde a quelli delle armi della polizia. L'agente sotto accusa non risultava in servizio il giorno successivo al delitto e la sua arma era in una cassaforte del commissariato.

Jesse Baird è stato presentatore e reporter del programma mattutino di Network 10 Studio fino a quando il programma è stato interrotto a dicembre 2023. Il suo compagno Luke Davies lavorava come assistente di volo per Qantas. Beau Lamarre è entrato nelle forze di polizia nel 2019, ma in precedenza era un blogger di celebrità. Secondo le indagini, si è trattato di un delitto di "natura domestica" e non di un reato di omofobia. Si indaga soprattutto sul rapporto tra l'ex presentatore e il poliziotto adesso sotto inchiesta.