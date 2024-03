Follia in strada, 22enne accoltella i passanti: quattro morti, anche una ragazzina di 15 anni

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dalla polizia di Rockford, in Illinois (Stati Uniti), dopo aver ucciso quattro persone a coltellate. Una furia omicida scatenata senza motivo, almeno secondo le prime informazioni riportate dalle autorità. Carla Redd, capo della polizia di Rockford, ha confermato che il killer è stato arrestato, ma si teme che il bilancio già drammatico possa peggiorare: oltre alle quattro vittime sono rimaste ferite altre sette persone, una delle quali si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

"Il mio cuore va alle famiglie che in questo momento stanno soffrendo una perdita - ha dichiarato Carla Redd ai giornalisti -. Al momento non abbiamo idea di cosa possa aver spinto l'uomo a commettere un crimine così atroce. Non crediamo ci siano altri sospettati in fuga". La polizia ha identificato le quattro vittime, colpite dall'assassino in diverse zone della città: sono una donna di 63 anni, un uomo di 49, un ragazzo di 22 anni e una 15enne. Le loro identità non sono ancora state rese note. La polizia ha chiesto ai residenti di rivedere i filmati di videosorveglianza di tutta la zona: l'obiettivo è ricostruire il tragitto del killer e la dinamica dei delitti, avvenuti tutti nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 marzo.

La strage avvenuta per strada ha sconvolto gli abitanti di Rockford, città con 150mila abitanti che si trova a circa 150 km a nord-ovest di Chicago: "Siamo scioccati - ha scritto su Facebook il sindaco Tom McNamara - per la violenza che ha colpito membri innocenti della nostra comunità. La nostra principale preoccupazione è garantire che le persone direttamente colpite possano ricevere sostegno durante il processo di guarigione".

Il 22enne è stato arrestato dal vice sceriffo della contea di Winnebago, allertato da una richiesta d'aiuto per una ragazza che era stata aggredita: "La giovane donna stava scappando da lui - ha raccontato lo sceriffo Gary Caruana -. Ha riportato ferite alle mani e al visto, le sue condizioni sono gravi. Anche un buon samaritano che si è fermato per aiutarla è rimasto ferito".

Un residente della zona Eric Patterson, ha raccontato ai quotidiani locali quegli attimi di paura: "Non si può razionalizzare tutto questo. Sembrava un videogioco o in un film, ma è la realtà. Non ha senso. All'improvviso abbiamo sentito la polizia correre su entrambi i lati della strada, poi sono entrati in un cortile e sono usciti con il sospettato, ancora sporco di sangue". Il giovane accusato dei quattro omicidi è stato preso in custodia dalla polizia ed è stato interrogato.