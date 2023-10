Il Pakistan contro la sua candidata a Miss Universo: "Una vergogna"

Per la prima volta, il Pakistan avrà una candidata alla finale di Miss Universo. Ma nel Paese a maggioranza musulmana la notizia ha indignato buona parte della popolazione, tanto che il primo ministro Anwar ul-Haq Kakar ha persino ordinato un'inchiesta.

Lei si chiama Erica Robin, ha 24 anni ed è laureata in Economia. Di religione cristiana, è originaria della città di Karachi. Per rappresentare il suo Paese ha dovuto partecipare a un concorso tenutosi nelle Maldive. In Pakistan, i concorsi di bellezza per donne sono più che rari, e in 72 anni di Miss Universo nessuna donna pachistana aveva potuto partecipare alla fase finale.

A rompere gli indugi è stato lo Yugen Group, società con sede a Dubai, che ha acquisito di diritti di franchising di Miss Universo Pakistan, dopo quelli del Bahrain e dell'Egitto. Per ovviare a problemi con le autorità di Islamabad, la manifestazione si è tenuta all'estero, e stando agli organizzatori ha ricevuto una pioggia di candidature. "Una vergogna", l'ha definita invece il senatore Mushtaq Ahmed del partito Jamaat-e-Islami.

Robin non sembra preoccupata dalle polemiche: "È fantastico rappresentare il Pakistan. Ma non capisco da dove venga la reazione negativa. Forse perché una donna sfila in costume da bagno in una stanza piena di uomini", ha detto alla Bbc. "Non sto infrangendo alcuna legge rappresentando il Pakistan su una piattaforma globale. Sto facendo la mia parte contro questo tipo di stereotipi", ha aggiunto.

Robin sta ricevendo sostegno da esponenti del mondo dello spettacolo pachistano, come la modella Vaneeza Ahmed: "Se a questi uomini vanno bene le competizioni internazionali chiamate 'Mister Pakistan', perché hanno problemi con i risultati di una donna?", ha scritto su X/Twitter.

