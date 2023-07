Il nuovo palazzo più grande del mondo

Fino a qualche tempo in pochi conoscevano la città di Surat, in India, oscurata da altre metropoli più gettonate, come Mumbai e Nuova Dehli, ma adesso c'è un grande motivo per cui questo centro urbano è sulla bocca di tutti. È la sede del nuovo palazzo più grande al mondo: la Surat Diamond Bourse, mega-struttura terminata di recente, in cui verranno tagliati il 90% dei diamanti di tutto il pianeta.

Al sul interno potranno lavorare circa 65mila professionisti specializzati nella lavorazione delle gemme, dai lucidatori ai tagliatori, fino ai commercianti. Un polo industriale racchiuso in un mastodontico gigante di cemento, costituito da nove strutture rettangolari che fuoriescono da una sorta di "spina dorsale" che unisce tutto il vasto complesso, che occupa 35 acri di terreno. Alto 15 piani, ha una superficie di circa 141mila metri quadrati, una dimensione che rende l'edificio più grande del Pentagono, detentore del precedente record. Dopo quattro anni di lavori, ritardati anche a causa del Covid, l'enorme palazzo accoglierà i suoi primi occupanti il prossimo novembre: l'inaugurazione ufficiale è prevista per la fine dell'anno.

Oltre ad un aspetto unico nel suo genere, l'edificio è curato nei minimi dettagli anche al suo interno. Pavimenti in marmo, 131 ascensori e atri pieni di luce collegano gli oltre 4.700 spazi per uffici, che nei prossimi mesi diventeranno laboratori da taglio o lucidatura dei diamanti. Ma non solo, gli architetti hanno previsto anche diversi punti per la ristorazione, la vendita al dettaglio, le aree benessere e le conferenze. Secondo l'amministratore delegato del progetto, Mahesh Gadhavi, la Surat Diamond Bourse salverà migliaia di persone dal viaggio, a volte quotidiano, fino a Mumbai: "Per molte persone è difficile - ha spiegato - devono trascorrere almeno quattro ore al giorno in treno per andare e tornare dal lavoro. Con il trasferimento delle attività a Surat la situazione di molte famiglie migliorerà".

A ideare l'edificio è stato lo studio di architettura indiano Morphogenesis, vincitore di un concorso internazionale di progettazione. In realtà la competizione non prevedeva di superare il Pentagono e costruire il palazzo più grande del mondo ma, come confermato da Gadhavi alla Cnn, le dimensioni della struttura sono state dettate dalla domanda: "Abbiamo dovuto aggiungere degli edifici durante la costruzione che erano già stati acquistati dalle aziende produttrici di diamanti".

L'idea degli architetti era quello di creare un luogo di lavoro senza disparità di condizioni. Gli uffici sono collegati da un lungo corridoio centrale, in cui convergeranno la maggior parte delle attività rivolte al pubblico, con uno stile che ricorda molto quello di un terminal aeroportuale. Inoltre, per renderlo un luogo ancor più "democratico", l'assegnazione degli uffici dovrebbe avvenire tramite un sistema di lotteria. Un gigante di cemento dotato anche di diversi spazi verdi, un piano ambizioso che nei prossimi anni potrebbe divenire ancora più grande: nella zona potrebbero infatti sorgere altri progetti industriale e nuovi centri abitati per le famiglie dei lavoratori.

