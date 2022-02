Passeggera violentata in aereo durante il volo

Violenza sessuale a bordo di un aereo della United Airlines partito dal New Jersey, negli Usa, e diretto a Londra. L'aggressione sarebbe avvenuta nella prima classe durante la notte, quando le luci vengono abbassate per consentire ai passeggeri di dormire.

Cosa è accaduto

Secondo le prime ricostruzioni, un 40enne inglese si sarebbe alzato dal proprio posto per raggiungere una passeggera ed abusare di lei. I due avevano chiacchierato e bevuto qualcosa insieme nell'area lounge prima dell'imbarco. Riuscita a sfuggire dall'aggressore, la donna ha immediatamente raccontato tutto al personale di bordo, che ha informato le autorità locali non appena venuto a conoscenza del fatto. All'Aeroporto di Heathrow il 40enne è stato accolto dalla polizia mentre la donna è stata portata in ospedale.