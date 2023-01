Turisti italiani bloccati sul Machu Picchu: interrotta linea ferroviaria

C’è anche un gruppo di italiani tra i 300 turisti stranieri bloccati a Machu Picchu, la città perduta degli Inca che si trova in Perù. La linea ferroviaria che mette in collegamento il sito archeologico è stata bloccata da alcuni manifestanti che hanno occupato i binari per protestare contro il governo. Il gruppo avrebbe pernottato in un albergo in attesa che le squadre di operai della concessionaria Ferrocarril Transandino riparino i binari danneggiati nella tratta Urubamba-Ollantaytambo-Machu Picchu. Da quanto si apprende, i turisti italiani sarebbero in contatto con la Farnesina.