Il pitbull che azzanna una bimba di sette anni che passeggiava in strada con la madre

Una bambina di sette anni è stata aggredita ferocemente da un pitbull mentre passeggiava in strada con la madre. L'episodio, ripreso in tutta la sua violenza dalle videocamere di sorveglianza di un negozio, è avvenuto nella città argentina di San Miguel, nella provincia di Buenos Aires.

Nel video si vede l'animale avvicinarsi alla ragazzina annusandola. Poi all'improvviso il cane ha azzannato la gamba sinistra della piccola. Per due minuti, che sono sembrati due ore, il cane ha continuato a stringere la gamba della bambina nonostante diverse persone siano accorse e abbiamo cercato in tutto i modi di fargli mollare la presa e allontanarlo.

#SanMiguel Una nena de 8 años que caminaba con su mamá por una calle comercial fue atacada por un pitbull que estaba suelto y sin bozal. La menor terminó con una fractura expuesta. El dramático momento quedó registrado en las cámaras de seguridad. pic.twitter.com/Y8DGDEufDf — Carolina Villalba (@carovillalba__) September 30, 2020

La bambina, come scrive Clarin, è stata ricoverata in ospedale e ha dovuto subire due interventi chirurgici. Il cane le ha rotto ossa e tendini, provocando inoltre una frattura esposta e una lacerazione al bacino. I medici hanno dovuto metterle delle viti nella gamba. Oltre alle conseguenze fisiche dell'aggressione, preoccupano anche quelle psicologiche. La zia della bambina ha detto che la piccola è rimasta traumatizzata da quanto accaduto. "È tutta ingessata, i medici hanno detto che ne avrà per molto. La madre è sconvolta nel vedere la bambina soffrire in questo modo", hanno detto alcuni parenti a una tv locale.

Il cane è stato preso in carico dai servizi veterinari di San Miguel e rimarrà in osservazione per 10 giorni per determinare se ha la rabbia. Secondo il racconto dei vicini, l'animale apparterrebbe a un residente della zona che lo aveva abbandonato proprio perché aveva tentato di mordere i suoi figli. L'uomo è già stato arrestato con l'accusa di lesioni colpose.