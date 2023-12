Residenti si ribellano agli spacciatori: "Uccisi 11 narcos". Il video

Stanchi di pagare il pizzo ai narcos, un gruppo di contadini e residenti di Texcaltitlan, villaggio nel Messico centrale, ha deciso di affrontare con fucili e machete alcuni membri del clan. Lo scontro ha provocato 14 morti, secondo le prime stime, undici dei quali dovrebbero essere affiliati della Familia Michoacana, clan che controlla il traffico della droga locale.

Tutto sarebbe iniziato quando alcuni narcos hanno raggiunto un campo sportivo nel villaggio, dove forse era in corso un evento pubblico, e preteso dai residenti, per lo più agricoltori della zona, il pagamento dei "diritti di superficie", da noi più noto come pizzo. A quel punto, una cinquantina di persone ha affrontato i narcos. Sono partite delle raffiche di fucile, e alcuni agricoltori hanno attaccato i mafiosi con dei machete. Le immagini diffuse dai media locali sono terribili, come mostra il video diffuso dal giornalista Carlos Jimenez.

"È stata segnalata la morte di 14 persone, undici delle quali sembrano appartenere a un gruppo criminale e tre sono residenti della zona", ha dichiarato in un comunicato la segreteria di Stato del Messico. Dal lancio della controversa offensiva militare antidroga nel 2006, il tasso di omicidi nel paese è triplicato, arrivando a 25 ogni 100.000 abitanti.