"Respiro del drago", la caramella all'azoto spopola su TikTok: 25 bambini intossicati

C'è una nuova e pericolosissima moda che sta prendendo piede in Indonesia tra i giovani utenti di TikTok, una "challenge" che ha messo in allarme anche il governo locale, dopo che oltre 25 bambini sono rimasti intossicati per aver ingerito il cosiddetto "respiro del drago", una caramella colorata servita in una ciotola di azoto liquido. I cittadini indonesiani le chiamano questi snack 'chiki ngebul' o 'chikibulis' (che letteralmente significa respiro del drago), ma i loro effetti sulla salute potrebbero essere molto gravi, soprattutto per i più piccoli. Infatti, ingerire azoto liquido può provocare ustioni allo stomaco e una intossicazione alimentare. La popolarità di questa caramella è data dal suo effetto "visivo": l'azoto liquido, al contatto con l'aria, passa subito allo stato gassoso, così una volta consumato il dolcetto, dalla bocca e dal naso fa uscire un denso fumo grigio, molto simile alla "sbuffata" di un drago.

Al di là del suo lato "divertente", questa nuova moda nasconde effetti tutt'altro che piacevoli. Secondo quanto riportato dal Guardian, tutti i bambini rimasti intossicati in Indonesia avevano preso parte ad una sfida su TikTok in cui si doveva realizzare un filmato in cui si ingeriva il "respiro del drago". Al momento non si registrano decessi, ma il ministero della Salute indonesiano ha confermato che sono circa 25 i casi confermati di intossicazione tra i bambini, ma il numero potrebbe essere molto più elevato.

Come spiegato dal dottor Dicky Budiman, medico indonesiano e ricercatore di sicurezza sanitaria globale presso la Griffith University, ha spiegato i rischi che si corrono consumando questo dolcetto: "L'azoto liquido fa sembrare che lo snack fumi quando viene consumato, ma se lo si mangia prima che questo sia evaporato del tutto c'è il rischio di ingerirlo. Questo può provocare ustioni e perforazioni intestinali, e nei casi più gravi anche la morte".

Intanto il fenomeno continua a crescere: su TikTok sono migliaia le visualizzazioni per i video pubblicati con l'hashtag #dragonsbreath, in cui i giovani ingeriscono le caramelle infuse nell'azoto liquido ignari del rischio che stanno correndo.