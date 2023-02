Uccide l'ex moglie e altre 5 persone

È di sei morti il bilancio di una sparatoria avvenuta venerdì negli Stati Uniti in una zona rurale del Mississippi, nel paese di Arkabutla, a una settantina di chilometri da Memphis, che si trova in Tennessee. La polizia della contea di Tate ha riferito che tra le vittime c'è un uomo, ucciso in un negozio, e una donna, trovata morta in una casa vicina. Quest'ultima sarebbe l'ex moglie del killer. Le vittime sono state uccise in luoghi diversi. Delle altre quattro vittime non sono stati forniti dettagli, ma i corpi sono stati trovati dagli uomini dello sceriffo in un'abitazione: due erano all'interno di un appartamento, altri due fuori. Il presunto killer, che si era nascosto in una macchina, è stato arrestato. Del caso si occupa anche l'Fbi.

La polizia locale ha arrestato un uomo, accusato di essere l'autore di tutti gli omicidi. Secondo le informazioni che i media locali hanno ottenuto dalla polizia avrebbe agito da solo, usando tre armi: l'uomo arrestato si chiama Richard Dale Crum e ha 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe entrato con un fucile in un negozio di Arkabutla, località di circa 300 abitanti, e qui avrebbe ucciso un uomo, poi si sarebbe spostato in una casa vicina, dove avrebbe sparato a una donna, uccidendola, e a suo marito, solo ferito. Quest'ultimo ha poi affermato di non conoscere il sospettato.

Dopo un breve inseguimento, Crum sarebbe stato fermato dal vicesceriffo locale, ma in seguito sarebbero stati trovati altri quattro cadaveri, due in una casa e due lungo una via della città. L'uomo è un residente di Arkabutla. Le sparatorie si sono verificate non lontano dalla sua abitazione e al momento non ci sono indicazioni su eventuali motivazioni.