La protesta del velo, uccisa "la ragazza della coda" Hadis Najafi

Capelli biondi raccolti con un elastico e niente velo. Questo il suo atto di coraggio e la sua condanna a morte. Hadis Najafi, 20 anni, è stata uccisa dalle forze di sicurezza iraniane ieri sera durante le proteste nella città di Karaj, vicino a Teheran. La ragazza, col solo gesto di legarsi i capelli e non coprirsi, era diventata simbolo delle proteste contro l'obbligo del velo. Su Twitter sono diversi i video che circolano in cui si vede Hadis Najafi proprio mentre raccoglie i capelli e si unisce ai manifestanti. La ragazza sarebbe stata raggiunta da sei proiettili.

La rivolta è nata dopo la morte di un'altra giovane Mahsa Amini, deceduta lo scorso 16 settembre a Teheran mentre era detenuta dall'apparato disciplinare iraniano per non avere indossato correttamente il velo islamico. La reazione delle forze dell'ordine sono gli spari ad altezza uomo, con vittime e feriti.

Secondo una legge in vigore nel Paese dal 1983, in Iran le donne (non solo le iraniane ma anche le straniere, indipendentemente da quale sia la loro religione) devono uscire con il capo velato e il corpo coperto da un ampio vestito che ne copra le forme.

Intanto il principale partito riformista iraniano esorta lo Stato a revocare l'obbligo del velo. L'Unione popolare dell'Iran islamico, che è legata all'entourage dell'ex presidente riformista Mohammad Khatami, ha chiesto alle autorità di preparare "gli elementi legali" che aprano la strada alla "cancellazione della legge sull'hijab obbligatorio". La formazione, che non è al potere, chiede anche che la Repubblica islamica annunci "ufficialmente la fine delle attività della polizia morale" e "autorizzi manifestazioni pacifiche".