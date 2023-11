Il robot lo scambia per una scatola di verdure: operaio muore schiacciato

Sembra una scena a metà tra un film horror e uno di fantascienza, ma è purtroppo realtà. Un operaio è stato schiacciato e ucciso da un robot: la macchina non sarebbe riuscito a distinguerlo dalle scatole di verdure che stava maneggiando. L'incidente è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 8 novembre, in Corea del Sud. Secondo quando riporta l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, la macchina avrebbe afferrato il lavoratore con il braccio meccanico e lo avrebbe spinto contro il nastro trasportatore schiacciandogli il corpo.

La vittima aveva 40 anni ed era un operaio dell'azienda che ha prodotto il braccio robotico. Stava controllando il corretto funzionamento del robot quando si è verificato l'incidente. Un test, secondo fonti di agenzia, che si sarebbe dovuto svolgere due giorni prima, il 6 novembre scorso, ma che sarebbe stato posticipato proprio a causa dei problemi che si stavano riscontrando con il macchinario.

Inutile la corsa verso l'ospedale: l'operaio sarebbe morto poco dopo essere stato ricoverato per le lesioni riportate. Le autorità hanno fatto sapere che verrà aperta un'indagine sull'accaduto, mentre l'azienda che ha usufruito del braccio robotico, la Dongoseong Export Agricultural Complex, ha chiesto giustizia e maggiore sicurezza.

Ma nel paese del sud-est asiatico questo non è certo il primo episodio. Un incidente simile era avvenuto lo scorso marzo, quando un operaio era rimasto intrappolato in un macchinario in una fabbrica di produzione di automobili: se l'è cavata con gravi ferite, fortunatamente curabili.

Decisamente peggiore il destino di un giovane operaio della Volkswagen di Francoforte che nel 2015 un incidente ha perso la vita dopo essere stato afferrato, e schiacciato, da un braccio robotico simile a quello utilizzato dall'azienda coreana.

