La Russia schiera tre caccia con missili supersonici a Kaliningrad

Il timore di un conflitto allargato in Europa si fa sempre più concreto. La Russia ha trasferito tre aerei da guerra russi Mig-31 equipaggiati con missili ipersonici Kinzhal a Kaliningrad, exclave russa che si affaccia sul Mar Baltico e che è situata tra la Polonia e la Lituania, due Paesi della Nato.

Come annunciato dal ministero della Difesa russo, i velivoli saranno in allerta 24 ore su 24, nell'ambito di "misure aggiuntive di contenimento". La mossa del Cremlino viene letta come una risposta all'armamento dell'Ucraina da parte delle potenze occidentali, in primis gli Stati Uniti e Nato.

Mosca accusa la Nato di aumentare pericolosamente la presenza aerea vicino ai suoi confini, soprattutto nelle regioni baltiche e artiche. I missili Kinzhal hanno una portata di oltre 2.000 chilometri ad una velocità dieci volte maggiore di quella del suono, il che rende difficile la loro intercettazione, ha detto l'esercito russo. Quest'arma, una delle più moderne in dotazione alla Russia, è stata usata già in diverse occasioni durante la campagna militare in Ucraina.

Nel frattempo, il ministero della Difesa finlandese ha affermato che due dei Mig-31 potrebbero aver violato il suo spazio aereo e che a riguardo è stata aperta un'indagine. Il dispiegamento di missili Kinzhal a Kaliningrad è un'apparente dimostrazione della capacità dell'esercito russo di minacciare le risorse della Nato.