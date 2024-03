La Russia attacca le centrali ucraine: "Zaporizhzhia a rischio blackout"

Pioggia di missili sull'Ucraina. Nella notte l'esercito russo ha sferrato un violento attacco missilistico contro diverse centrali elettriche situate sul territorio ucraino. Tra i siti colpiti anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, disconnessa dal sistema energetico e ormai sull'orlo del blackout. Un attacco massiccio, come confermato dal ministro dell'Energia Herman Galushchenko: "L'esercito russo ha lanciato nella notte il più grande attacco alle strutture energetiche ucraine dallo scorso anno. L'obiettivo non è solo danneggiare, ma riprovare come l'anno scorso, a causare un crollo del sistema energetico del Paese. È stata una notte difficile, ci sono blackout in diverse regioni". Secondo quanto riferito dai media ucraini, sono stati colpiti e danneggiati nelle regioni orientali, nord-orientali e centrali gli impianti di produzione di energia, a sistemi di trasmissione e distribuzione.

La centrale di Zaporizhzhia sull'orlo del blackout

La situazione più preoccupante riguarda la centrale nucleare di Zaporizhzhia: durante il bombardamento avvenuto nelle prime ore del mattino, la linea aerea esterna che collega la centrale con il sistema energetico unificato dell'Ucraina è stata disconnessa. Una notizia confermata anche da Petro Kotin, capo di Energoatom, la società per l'energia atomica di Kiev: "Una situazione del genere è estremamente pericolosa e minaccia una situazione di emergenza. Se l'ultima linea di comunicazione con la rete elettrica viene interrotta, la centrale si troverà in un altro blackout. Si tratta di una grave violazione delle condizioni di funzionamento sicuro dell'impianto". Secondo il capo del dipartimento di polizia Ivan Fedorov, nel giro di poche ore l'esercito di Mosca ha lanciato almeno 20 missili contro infrastrutture civili a Zaporizhzhia: "Le infrastrutture sono state distrutte o danneggiate e il traffico presso la diga idroelettrica è stato bloccato. Sono state colpite dieci case e oltre 35 condomini: al momento si registrano un morto e otto feriti".

Tra gli obiettivi colpiti dai missili di Mosca c'è anche la centrale idroelettrica del Dnipro, una delle più grandi del Paese. Come riportato dal consigliere del sindaco di Mariupol Pyotr Andryushchenko, la circolazione sul ponte stradale della diga è stata bloccata. Uno dei missili ha colpito un filobus pieno di operai che attraversava la diga, causando decine di feriti.

Zelensky: "Attacco con 90 missili e 60 droni"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato l'attacco sul suo profilo Telegram: "Nella notte i russi hanno attaccato l'Ucraina con 90 missili e 60 droni. Il mondo vede con la massima chiarezza gli obiettivi dei terroristi russi: centrali elettriche e linee di approvvigionamento energetico, una diga idroelettrica, normali edifici residenziali, persino un filobus. La Russia è in guerra contro la vita della gente comune. I servizi necessari sono già al lavoro in tutte le città colpite dall'attacco. Soccorritori, ingegneri energetici, autorità regionali e locali, polizia e società di servizi stanno aiutando le persone. Nessuno rimarrà senza aiuto. La fornitura di energia elettrica è stata ripristinata. Charkiv e la regione, Zaporizhzhia, Sumy, Poltava, Dnipro, Odesa, Khmelnytsky, Vinnytsia e Frankivsk, ovunque sia necessario, i lavori di ripristino sono in corso"

"I missili russi non hanno ritardi, così come i pacchetti di aiuti per il nostro Paese - ha concluso -. I droni non sono indecisi come alcuni politici. È importante capire il costo dei ritardi e delle decisioni rimandate. I sistemi Patriot devono proteggere Kharkiv e Zaporizhzhia, e abbiamo bisogno di difesa aerea per proteggere la popolazione, le infrastrutture, le case e le dighe. I nostri partner sanno esattamente cosa serve. Possono sicuramente sostenerci. Abbiamo bisogno di queste soluzioni. La vita deve essere protetta da questi non-umani di Mosca".