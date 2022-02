"La Russia prepara un attacco su larga scala"

"Sulla crisi Ucraina-Russia vediamo continui preparativi delle forze russe "per un attacco al Paese "su scala più larga": sono le parole, cariche di timore, del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che ha fatto il punto in una conferenza stampa a Bruxelles dopo la decisione della Russia di riconoscere le repubbliche separatiste del Donbass. "Condanniamo l'incursione" delle forze russe, aggiunge, che sono passate "da tentativi coperti all'aperta azione militare".

Si tratta di una "seria escalation" e di una "flagrante violazione del diritto internazionale", che "mina l'integrità territoriale" dell'Ucraina e che ha "gravi conseguenze per la sicurezza europea". La crisi è stata provocata "solo dalla Russia" e "lodiamo l'Ucraina per non aver risposto alle provocazioni", sottolinea. La Nato, dice ancora, "si compiace della decisione presa dal governo tedesco di non certificare Nord Stream 2", il gasdotto transbaltico, già ultimato, che avrebbe dovuto collegare direttamente la Germania alla Russia.

Malgrado "ogni indizio indichi che la Russia continua a preparare un attacco pieno" all'Ucraina, "non è mai troppo tardi per non attaccare. Fate un passo indietro, allentate la morsa, impegnatevi in buona fede in sforzi diplomatici per trovare una soluzione diplomatica", sottolinea quindi Stoltenberg. La Russia ha sul campo, tra il suo territorio e quello della Bielorussia, oltre "150mila soldati", con "molte unità dispiegate in formazione da combattimento, pronte a colpire. Abbiamo visto la notte scorsa che ulteriori truppe russe sono entrate ieri nel Donbass, in parti di Donetsk e Luhansk". Se la Russia "decide di usare ancora una volta la forza contro l'Ucraina, pagherà un prezzo ancora più alto", conclude.