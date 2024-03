Arrestato leader di una setta religiosa: "251 bambini vittime di abusi". Nella sede scoperte 16 tombe

Una setta religiosa legata ad una chiesa evangelica, comprendente più di 1000 membri, è stata scoperta dalla polizia dello Zimbabwe a pochi chilometri dalla capitale Harare.

Drammatico lo scenario che le forze dell'ordine si sono trovate davanti: più di 251 bambini erano tenuti nella sede della setta, costretti a lavorare invece di ricevere un'istruzione. Un membro della setta ha spiegato al quotidiano H-Metro che, secondo le credenze del gruppo di fanatici, mandare i bambini a scuola avrebbe causato siccità.

I 251 bambini messi in salvo non avevano neanche un certificato di nascita, erano quindi di fatto inesistenti per lo Stato. Nella sede sono state inoltre trovate 16 tombe di persone il cui decesso non era mai stato registrato, fra cui 7 bambini.

Otto in tutto le persone arrestate, tra cui il leader della setta, Ishmael Chokurongerwa, il quale affermava di essere in contatto diretto con Dio e si faceva chiamare "profeta Ishmael".

Sul profilo X del giornale locale è stato pubblicato un video nel quale un gruppo di donne si scaglia contro i poliziotti: "Perché prendete i nostri bambini? Stiamo bene qui. Non abbiamo nessun problema qui".

MADZIBABA ISHMAEL DEVELOPING STORY:

Police moving women and children from the shrine#HMetro pic.twitter.com/xtGpywZpxQ — H-Metro (@HMetro_) March 13, 2024

In Zimbabwe le chiese evangeliche sono molto diffuse e, spesso, a guidarle sono persone senza alcuna formazione teologica. Alcune comunità religiose chiedono ai loro membri di impedire ai figli a scuola e di rifiutare cure mediche. Una tendenza che il governo sta cercando di combattere, ma situazioni come quella di Harare rimangono spesso nell'ombra a causa, soprattutto, dell'estrema lealtà e fiducia che i membri ripongono nei loro leader.