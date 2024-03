Un ex soldato tedesco è rimasto ucciso in un bombardamento russo in Ucraina

Un combattente tedesco filo-ucraino sarebbe rimasto ucciso in un attacco dell'artiglieria russa al fronte. Lo riferisce l'agenzia ucraina Ukrinform. L'uomo, 37 anni, ex soldato della Bundeswehr (l'esercito tedesco), stava lavorando con un'unità di ricognizione di droni da un rifugio che è stato colpito ed è crollato. Era arrivato in Ucraina nell'aprile 2022 dopo aver prestato servizio nella Bundeswehr per cinque anni con ben tre missioni in Afghanistan.

Era il capo del gruppo di intelligence dell'unità speciale della Legione Internazionale. In un'intervista rilasciata un anno fa vicino a Kharkiv disse che i russi avevano annunciato una taglia sulla sua testa.

Alla fine di gennaio era stata uccisa un'altra cittadina tedesca, Diana Savita Wagner, che si era arruolata come medico nel battaglione Carpathian Sich.