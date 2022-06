Sparatoria in discoteca gay: due morti e diversi feriti

Due morti e almeno 21 feriti: è questo il tragico bilancio, ancora provvisorio, della sparatoria avvenuta questa notte a Oslo, in Norvegia, alla vigilia del Pride che era previsto per la giornata di oggi. La polizia locale ha arrestato l'uomo che ha aperto il fuoco nei pressi di un locale notturno del centro, lo storico London Pub. Tra i feriti, dieci sono gravi, ma non in pericolo di vita. La polizia norvegese non esclude che possa essersi trattato di un attacco omofobo e ha fatto sapere che sta indagando anche per terrorismo. La persona fermata è un uomo di 42 anni, un cittadino norvegese di origini iraniane, già noto alle autorità.

Sparatoria in discoteca gay: fermato un uomo

Gli organizzatori dell'Oslo Pride si definiscono "scioccati da quanto accaduto". Il London Pub è uno dei locali gay più famosi della capitale norvegese. Non sono state fornite indicazioni sul possibile movente. Tutti gli indizi fanno pensare a un autore solitario, ha detto il portavoce della polizia, Tore Barstad, citato dalla Nrk, secondo cui avrebbe agito in in tre locali. Oltre al London Pub, Barstad ha parlato anche di alcuni feriti in un fast food e in un jazz club vicino. La polizia ha sequestrato due armi, usate nell'attacco. Un testimone ha raccontato di aver visto arrivare un uomo che ha estratto una pistola da una borsa e ha iniziato a sparare.

Annullato il Pride di Oslo

A Oslo non è più il giorno del Pride. Cancellato "dopo aver ricevuto chiari consigli dalla polizia", hanno fatto sapere gli organizzatori in un comunicato riportato da 'Dagbladet' dopo la sparatoria delle scorse ore che ha fatto almeno due morti e 19 feriti. "Oslo Pride chiede a tutti coloro che hanno pianificato di partecipare o assistere di non farlo - hanno aggiunto - Sono annullati tutti gli eventi collegati all'Oslo Pride".