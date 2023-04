Sparatoria a Louisville con "diverse vittime" e "molti feriti"

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Questa volta è successo a Louisville, nello stato americano del Kentucky, all’interno di una banca situata proprio in centro città, la Old National Bank. Secondo le primissime informazioni fornite dalla polizia in un tweet la sparatoria avrebbe provocato "diverse vittime" e "molti feriti".

La polizia ha poi specificato il bilancio dell'aggressione armata: 5 morti e 6 feriti. L'aggressore, un uomo di cui non si conosce ancora l'identità, è stato ucciso: "neutralizzato" come riporta la Louisville Metro Police Department (LMPD). Tra i feriti ci sarebbe anche un agente. Sul luogo della sparatoria è intervenuta l’Fbi.

