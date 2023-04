Atto vandalico contro la statua di Papa Giovanni Paolo II

Profanata la statua di Papa Giovanni Paolo II a Lodz, in Polonia. Proprio nell'anniversario della sua morte, la notte scorsa, qualcuno si è accanito contro il monumento a lui dedicato con vernice rossa e gialla.

Non solo. Ai piedi della statua a Wojtyla, che si trova davanti alla cattedrale locale, sempre con vernice colorata, è stato scritto "Maxima Culpa”. La frase si riferirebbe al titolo di un libro scritto recentemente da una giornalista olandese, Ekke Overbeek, in cui si accusa il sommo pontefice di avere coperto gli abusi compiuti su minorenni nella sua diocesi, al tempo in cui era ancora cardinale di Cracovia.