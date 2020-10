Lo sposo che uccide la moglie dopo il banchetto di nozze

Una donna di 36 anni, Oksana Poludentseva, è stata assassinata il giorno del suo matrimonio dal suo sposo, il 33enne Stepan Dolgikh. È accaduto nel villaggio di Prokudskoye nella regione di Novosibirsk in Russia. Secondo il racconto del Guardian, l'uomo si sarebbe "arrabbiato" per il comportamento della sposa con un altro ospite.

I due si erano conosciuti mentre lui era in carcere condannato per omicidio, ma la donna credeva di poterlo "cambiare". L'omicidio è avvenuto in presenza di altri ospiti che hanno chiamato la polizia, la quale ha successivamente arrestato l'uomo: secondo i detective lui ha iniziato a prenderla a calci e pugni fuori casa, poi ha continuato ad aggredirla all'interno e l'ha picchiata fino a ucciderla, prima di scaricarne il corpo in un burrone.