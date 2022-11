Direttore del supermercato spara sui clienti: almeno dieci morti e numerosi feriti

Un uomo ha ucciso fino a 10 persone a colpi d'arma da fuoco in un supermercato Walmart a Chesapeake, in Virginia e poi si è ucciso. Le cause del gesto sono ancora ignote e diverse persone sono rimaste ferite. Secondo la polizia l'uomo ha agito da solo. L'aggressore sarebbe il direttore del supermercato come spiegato da un testimone oculare che si sarebbe salvato solo perché si trovava nella sala ristoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo le prime ricostruzioni la sparatoria è avvenuta intorno alle 22 ora locale all'interno del negozio e l'uomo avrebbe agito da solo.

Continua a leggere su Today.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'attacco della notte scorsa arriva a soli pochi giorni da quello compiuto in Colorado, dove un uomo armato ha aperto il fuoco in una discoteca LGBT uccidendo cinque persone e ferendone altre 25.