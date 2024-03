L'unica vera notizia del Super Tuesday

Nessuna sorpresa. Tutto (o quasi) come da copione. Donald Trump e Joe Biden dominano il Super Tuesday, la giornata più importante di primarie nell'anno delle elezioni presidenziali. "The Donald" vince quasi ovunque, la sfidante Nikki Haley si impone nel solo Vermont. Ma sono dettagli.

Non ci sono rivali veri e propri, si guarda già a novembre. I sondaggi sono impietosi con l'inquilino della Casa Bianca, dato per perdente - e non di poco - in sette stati in bilico su sette. Scendono quindi in campo i big come Clinton (Bill) e Obama per far cambiare rotta alla campagna. Non sarà facile per i democratici.

Trump: "Biden è il peggior presidente della storia"

"Lo chiamano Super Tuesday per un motivo", ha detto Trump in un discorso dal suo resort di Mar-a-Lago. "Abbiamo fatto una cosa che nessuno avevo fatto prima nella storia", ha sottolineato ancora. "Il partito repubblicano - ha continuato il tycoon newyorchese - sarà presto riunito, è un partito straordinario. Il nostro Paese è diviso oggi, Biden è il peggior presidente della storia".

La Corte suprema Usa nei giorni scorsi ha confermato l'eleggibilità di Donald Trump in Colorado: non spetta agli Stati decidere se qualcuno possa o meno correre per la presidenza, questo il senso della sentenza. I giudici volevano escluderlo per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Intanto gli eredi di Sinéad O'Connor hanno chiesto a "The Donald" di smettere di usare la sua musica durante i comizi. L'immortale canzone "Nothing Compares 2 U" stava diventando uno degli inni dei trumpiani: "Sinéad ne sarebbe stata disgustata".

CBS: GOP Presidential Delegate Tracker



• Donald Trump: 938 (+859)

• Nikki Haley: 79 pic.twitter.com/O2HrUwIxw3 — InteractivePolls (@IAPolls2022) March 6, 2024

La piccola vittoria di Haley

Nikki Haley è riuscita a sorprendere tutti nello stato nord-orientale del Vermont, dove i repubblicani sono considerati in gran parte molto più moderati rispetto alla linea Trump. Tra coloro che hanno sostenuto la sua campagna c'è il governatore Phil Scott, un repubblicano diventato un critico feroce di Trump. Inoltre, il Vermont ha primarie "aperte", democratici e indipendenti hanno potuto esprimere il loro voto per Haley nel tentativo di ferire Donald Trump. Cambierà poco, è chiaro da mesi che sarà Trump il candidato contro Biden.

Biden: "Trump è determinato a distruggere la nostra democrazia"

Sull'altro fronte, ampio successo anche per Joe Biden, che ha vinto le primarie democratiche in 14 stati (più l'Iowa, dove le persone hanno votato per posta). "Donald Trump - ha detto il presidente in una dichiarazione diffusa dal suo comitato - è determinato a distruggere la nostra democrazia, a strappare le libertà fondamentali come la possibilità per le donne di prendere le proprie decisioni in materia sanitaria, e ad approvare un altro round di miliardi di dollari in tagli fiscali per i ricchi. Farà o dirà qualsiasi cosa per andare al potere".

Chi vincerà le elezioni Usa 2024

C'è una parte di elettorato repubblicano a cui Trump non va affatto a genio. Ma che probabilmente alla fine lo voterà lo stesso, nella sfida contro i democratici. C'è una parte di elettorato democratico deluso da Biden, soprattutto, negli ultimi tempi, per il sostegno incondizionato a Israele nonostante la catastrofe umanitaria a Gaza. Ma che probabilmente voterà ugualmente il presidente in carica contro lo spauracchio Trump.

L'immigrazione, molto più che l'economia e le tensioni in Medio Oriente o la guerra in Ucraina, sarà il tema chiave della sfida di novembre, secondo i sondaggi più recenti che sondano gli umori degli americani. Non era scontato fosse così, perché in passato spesso era l'economia a diventare la chiave di volta delle elezioni. E la strategia del tycoon per mettere in difficoltà Biden è proprio diventata quella di puntare sull'insicurezza percepita degli statunitensi, che osservano una situazione sempre più caotica al confine col Messico.

I repubblicani hanno bloccato nei giorni scorsi una già durissima nuova legge sull'immigrazione (che prevedeva un certo numero di ingressi legali, e procedure più strette per la richiesta e rimpatri molto più immediati). Per puro calcolo politico. Nulla fa pensare che si disinnescherà nei prossimi mesi la retorica trumpiana sulla presunta inefficacia del presidente Biden nella gestione dei confini. E potrebbe essere la mossa che riaprirà a Trump le porte della Cassa Bianca.