Suv si schianta contro fermata del bus: muoiono genitori e figlio di un anno

Un'intera famiglia è rimasta uccisa e un neonato è ricoverato in condizioni gravissime dopo che un suv si è schiantato contro una fermata dell'autobus, travolgendo tutti quelli che erano in attesa. Le prime due vittime, il padre e il figlio di un anno, sono decedute sul colpo, mentre la madre è morta il giorno dopo l'incidente, in ospedale. Diversi i feriti, tra cui la persona che stava guidando l'auto che è finita sulla folla.

È accaduto a San Francisco, negli Stati Uniti, sabato scorso (16 marzo). Sebbene le autorità non abbiano ancora reso noti i nomi delle vittime, gli amici più stretti che li hanno pianti al memoriale improvvisato sul luogo della tragedia hanno detto che le vittime erano una coppia di coniugi e i loro due figli che vivevano in zona, come riporta The San Francisco Chronicle. "Erano una famiglia straordinaria", ha detto uno degli amici, spiegando che il marito aveva 40 anni, la moglie 38, il loro bambino morto 1 anno e quello ricoverato tre mesi.

Diversi testimoni si sono fermati a portare un fiore sul luogo dello schianto. Tra loro c'era Nikki Mashburn, di 45 anni, che ha raccontato che sabato stava lavorando nel cortile del vicino centro spirituale quando ha visto un suv che sfrecciava, poi ha sentito quella che sembrava una forte esplosione. Quando è accorsa sulla scena, ha visto un uomo e in un bambino che avevano riportato ferite alla testa e sembravano morti. Mashburn ha detto che lei e altri due passanti hanno coperto i corpi con delle lenzuola. "Quando sono arrivati i paramedici, si capiva che non sapevano cosa fare", ha raccontato la donna, aggiungendo che i paramedici si sono occupati degli altri feriti.