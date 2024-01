Il caso della tennista ucraina che stringe la mano all'avversaria russa fa arrabbiare il governo

In Ucraina una stretta di mano al termine di una partita di tennis sta sollevando un vero e proprio polverone. Protagonista del gesto una giovane atleta di 16anni, Elizaveta Kotliar, eliminata dal torneo juniores degli Australian Open dalla russa Vlada Minchova. Finito il match, le due si stringono la mano sotto rete. Un gesto sportivo, che però a Kiev non è stato accolto bene.

Le condanna del governo e le scuse del papà: "Non accadrà più"

Sulla vicenda è presto intervenuto Matviy Bidnyi, ministro dello Sport del governo di Kiev: "La mia prima impressione è che i russi abbiano provocato la nostra atleta", ha scritto sul suo profilo Facebook. " Chiunque abbia partecipato a grandi tornei conosce la tensione che c'è e gli atleti possono diventare bersagli facili per le provocazioni. V ediamo come ad ogni torneo i russi cercano di usare gli atleti ucraini per la propria propaganda". "Prima di commentare l’episodio e di prendere provvedimenti decisioni sull’onda dell’emotività - prosegue - vogliamo capire le ragioni di un simile atto. Perché le decisioni che prenderemo insieme alla federazione sportiva siano equilibrate, ascolteremo Elizaveta e i suoi genitori", ha annunciato.

Una simile reazione ha spinto il padre della giovane tennista ad assicurare che Elizaveta "è una sincera patriota dell'Ucraina, lo è sempre stata e lo rimarrà anche in futuro". Un padre che tenta di difendere la figlia davanti al governo del proprio Paese, per un gesto sportivo definito "un errore", di cui la 16enne "è profondamente dispiaciuta" e che "promette non accadrà più". "Non sto cercando scuse, ma voglio spiegare la situazione. Lisa ha solo 16 anni e non ha ancora grande esperienza per partecipare a competizioni importanti come i tornei del Grande Slam. Sfortunatamente non è stata in grado di controllare le sue emozioni e ha fatto un gesto per lei automatico, senza rendersi conto che la sua rivale fosse un'atleta del paese che ha attaccato la nostra patria", ha scritto sui social.