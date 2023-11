Terremoto in Nepal, oltre 130 morti. Si scava a mani nude tra le macerie

Intere aree rase al suolo, oltre 130 morti e un centinaio di feriti. Questa la situazione in Nepal, dopo che un terremoto di magnitudo 5,6 ha fatto tremare una zona montuosa. La scossa è stata registrata quanto in Italia erano da poco passate le 19 del 3 novembre.

L'area è difficilmente raggiungibile, questo complica sia i soccorsi sia la raccolta delle informazioni. Il bilancio potrebbe essere quindi ben peggiore.

Il terremoto ha avuto l'epicentro 42 chilometri a sud di Jumla, vicino al confine con il Tibet, ed è stato localizzato a soli 9 chilometri di profondità. Colpiti i distretti di Jajarkot e West Rukum, 500 km a ovest di Kathmandu. Le scosse sono state avvertite anche nella regione di New Delhi, in India, a 500 chilometri di distanza.

Sui social circolano video che mostrano le persone fuggire dalle loro case mentre tutto intorno a loro trema

An earthquake with an estimated magnitude of 6.8 struck near Paink, Nepal, on Friday at 11:32 pm local time. The tremors from the quake were felt in several regions including Nepal, India, China, and even the national capital region of Delhi, leaving residents in a state of shock pic.twitter.com/3sTSQOuKEY