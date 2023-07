Terribili incendi devastano l'Algeria: 34 morti

È salito ad almeno 34 il numero delle persone che hanno perso la vita in Algeria a causa dei tremendi incendi boschivi che stanno interessando 16 regioni. Lo rende noto il ministero degli Interni di Algeri precisando che tra le vittime si contano anche dieci soldati che erano intervenuti per aiutare la popolazione e provare a fermare le fiamme. Sono invece almeno 1.500 le persone che sono state evacuate mentre le autorità stanno cercando di domare il fuoco nella zona di Beni Ksila, a est di Algeri.

Ad alimentare gli incendi nei boschi e nelle zone agricole, almeno 97 quelli segnalati, sono i forti venti. Le zone maggiormente colpite sono quelle di Bejaia, Jijel e Bouira, ha spiegato il ministero degli Interni, aree già colpite da gravi incendi negli ultimi due anni in cui sono morte quasi 130 persone. Secondo il governatore di Béjaia, un numero imprecisato di persone è rimasto ferito, alcune delle quali in modo grave. Le fiamme hanno distrutto anche località balneari molto frequentate dai visitatori estivi. In campo sono stati schierati 7.500 vigili del fuoco, più di 8mila agenti della protezione civile e 525 camion.

