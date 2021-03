L'Australia invasa dai topi: "Sembra una piaga biblica"

Sono impressionanti le immagini che arrivano dall'Australia, che sta facendo i conti con una invasione senza precedenti di topi e ratti, che ha colpito soprattutto la zona orientale e rurale. Una vera e propria piaga biblica testimoniata dalle immagini pubblicate sui social network dai cittadini australiani e dalle testate giornalistiche locali.

Migliaia, anzi milioni di roditori, che negli ultimi giorni sembrano arrivare da ogni direzione, invadendo fattorie, abitazioni, alberghi e anche gli ospedali, con le autorità che stanno lavorando per sigillare le strutture di cura, già sotto pressione per l'attuale emergenza sanitaria.

Kaza from Dubbo says she has 14 traps at home but that still isn’t enough to curb the mouse infestation. She went to buy more but the store are all sold out. #mouseplague @GuardianAus pic.twitter.com/EawXoD5Zrg