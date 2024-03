Trasforma le ceneri del marito in un gioiello, poi scopre che sono di un altro morto

Un drammatico "disguido" ha portato all'arresto i gestori di una società di pompe funebri britannica, rilasciati su cauzione in attesa di ulteriori indagini. La vicenda vede al centro una vedova, convinta che quelle che portava sempre con sé all'interno di un gioiello fossero le ceneri del defunto marito. Poi l'assurda chiamata da parte della polizia: "Signora, è accaduto un incidente davvero orribile". Gli agenti di Hull, nell'East Yorkshire, hanno informato la donna che il corpo del consorte, morto lo scorso luglio, era in realtà ancora nella cella frigorifera delle pompe funebri.

Irregolarità su almeno 35 cadaveri

"Se non sono sue, di chi sono le ceneri che porto sempre con me?" ha chiesto la donna in lacrime. Una domanda alla quale la polizia non ha saputo dare risposta. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato nella cella frigorifera dagli investigatori a lavoro per verificare una segnalazione secondo cui ci sarebbero state alcune irregolarità nella gestione dei corpi nella ditta di pompe funebri di Hull.

A riportare l'intera vicenda è il Telegraph. Nel solo mese di marzo, la polizia avrebbe accertato "inadempienze" relative a ben 35 cadaveri. I gestori dell'azienda, un uomo di 46 anni e una donna di 23, sono stati arrestati ma subito rilasciati su cauzione in attesa che le indagini chiariscano completamente la faccenda. A quanto si apprende, sono numerose le famiglie convinte di aver ricevuto le ceneri dei propri cari, che invece appartengono ad altri: "Un incubo, anche perché avevamo pagato parecchio per trasformare le loro ceneri in un prezioso ricordo" raccontano alcuni testimoni citati dal quotidiano britannico.