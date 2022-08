Il treno si ferma per un guasto, passeggeri bloccati per ore nel tunnel della Manica

Paura per i passeggeri del treno diretto da Calais a Folkestone rimasti bloccati per ore all'interno del tunnel della Manica. Il mezzo si è fermato per un guasto. I passeggeri di Le Shuttle sono stati evacuati in un tunnel di emergenza per poi essere trasferiti in un treno sostitutivo. Da chiarire cosa abbia provocato lo stop.

A train has broken down in the tunnel and we are in the process of transferring customers to a separate passenger shuttle via the service tunnel, to return to our Folkestone terminal. We apologise sincerely for this inconvenience. pic.twitter.com/w98HZPAU7M