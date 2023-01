Trovato uranio in un pacco all'aeroporto, indaga l'antiterrorismo

Un pacco con dentro uranio. È quanto trovato all'aeroporto londinese di Heathrow durante un controllo di routine. L'episodio risale al 29 dicembre scorso, ma è stato reso noto adesso da "The Sun". Secondo la testata, il pacco proveniva dal Pakistan ed era arrivato con un volo dall'Oman.

Le autorità britanniche hanno aperto un'indagine condotta dall'antiterrorismo con i servizi di sicurezza. Il materiale radioattivo è stato segnalato da uno scanner mentre veniva trasferito in un capannone merci dopo una spedizione di rottami metallici. Gli investigatori stanno verificando se sia il risultato di una "cattiva gestione" in Pakistan.

Il comandante della polizia Richard Smith ha voluto rassicurare i cittadini, escludendo che ci sia un rischio sicurezza. "La quantità di materiale contaminato - ha detto - è estremamente ridotta e secondo gli esperti non costituisce una minaccia per il pubblico. Sebbene le nostre indagini siano ancora in corso, da quanto emerso finora, non sembra essere collegato ad alcuna minaccia diretta".