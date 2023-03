"Il velo per le donne resta obbligatorio: è un simbolo di civilità"

L'hijab, il velo usato dalle donne nella tradizione islamica, resta obbligatorio e non vi è alcun dubbio che così sarà anche in futuro. Questa è la posizione espressa dal Ministero dell'Interno dell'Iran sul velo per le donne islamiche: per il regime iraniano l'hijab è una questione di "civiltà". La precisazione arriva mentre nel Paese aumentano le chiusure di servizi e negozi per il mancato rispetto dell'obbligo di portare il velo.

"Uno dei fondamenti della civiltà"

Con una nota ufficiale il ministero dell'Interno di Teheran ha affermato che l'hijab obbligatorio per le donne è "uno dei fondamenti della civiltà della nazione iraniana" e "uno dei principi pratici della Repubblica islamica". "Non c'è stato e non ci sarà alcun ritiro o tolleranza nei principi e nelle regole religiose e nei valori tradizionali".

Il comunicato aggiunge che "l'hijab e la castità dovrebbero essere tutelate per rafforzare le fondamenta della famiglia". Intanto proseguono nel Paese le chiusure di centri per servizi e negozi per il mancato rispetto dell'obbligo di dipendenti e clienti.

Soltanto pochi giorni fa alcune ragazze iraniane avevano diffuso un video in cui ballavano senza velo sulle note di Calm Down per le strade di Ekbetan, il quartiere dei graffiti e della musica underground alla periferia ovest di Teheran. Le ragazze sono state arrestate, ma la risposta alla confessione estorta alle cinque prigioniere velate da capo a piedi per scoraggiare tutte le altre è stata un fiorire di trailer musicali analoghi in analoghe strade del Paese che i social network hanno moltiplicato in modo virale.

This video of Iranian girls in Tehran’s Ekbatan neighborhood dancing unveiled to the song Calm Down by Rema and Selena Gomez has gone viral.

Women are banned from dancing in public in Iran. pic.twitter.com/2hSsY4KFEg March 9, 2023

