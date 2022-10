Il video della ragazza ferita circondata da uomini che, invece di soccorrerla, la filmano

Un video di ventiquattro secondi, che sembrano interminabili, ha lasciato senza parole la rete in India: nel filmato che circola sui social da questa mattina si vede una ragazza stesa a terra, sanguinante, con il braccio destro tumefatto, incapace di parlare perché molto probabilmente sotto shock, attorniata da un gruppo di uomini che, invece di soccorrerla, la filmano coi telefonini. Secondo il quotidiano The Hindustan Times, (che pubblica il video affermando di non averlo potuto verificare), la teenager è stata trovata ieri in quelle condizioni nel giardino di un edificio pubblico nella città di Kannauj, in Uttar Pradesh.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I familiari avevano denunciato la sua scomparsa affermando che ragazza era uscita domenica mattina per andare a fare spese e non aveva più dato notizie. Soccorsa da un agente di polizia, la ragazza è stata trasferita in ospedale, dove è ricoverata; nessun dettaglio è stato sinora diffuso su che cosa le sia accaduto.