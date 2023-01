Sale la tensione in attesa video di Tyre Nichols, pestato a morte dalla polizia

Tyre Nichols è morto dopo essere stato fermato, ammanettato e picchiato dalla polizia. Questo è solo l’ultimo caso di un afroamericano morto mentre era nelle mani della polizia, dopo un controllo. E ora è altissima tensione a Memphis, nel Tennessee, dove è avvenuta la tragedia. Infatti si temono rappresaglie da parte della comunità afroamericana, come già successo in altre zone degli Stati Uniti, di fronte a casi molto simili.

Sono già previste delle manifestazioni contro la violenza delle forze dell’ordine ma si temono disordini dopo venerdì notte (ora italiana) quando verrà pubblicato il video del pestaggio di Nichols, estratto dalle videocamere indosso proprio agli agenti di polizia. Il filmano non aiuterà certo a placare gli animi perché è già stato fatto vedere ai familiari della vittima, che hanno parlato di una violenza "disumana" e "terrificante" da parte dei poliziotti, anche loro afroamericani.

Secondo quando riportato dall’avvocato della famiglia di Nichols, Ben Crump, il video mostra i poliziotti picchiare selvaggiamente Nichols per almeno tre minuti, mentre lui urla di non aver fatto nulla di male e implora di poter andare a casa. Sostiene che i poliziotti abbiano picchiato senza sosta Nichols come se fosse una "pignatta umana".

Il video verrà reso pubblico venerdì sera negli Stati Uniti. Proprio per il contenuto, si temono disordini. Sul tema è intervenuto anche lo stesso presidente degli Stati Uniti Joe Biden, inviando un messaggio alla nazione per invitare la popolazione alla calma.

Il fatto

Il fatto è avvenuto il 7 gennaio scorso, quando Nichols era stato pestato in strada dopo un normale controllo. Dopo che era stato fermato, aveva iniziato a litigare con gli agenti, che gli avevano spruzzato contro spray al peperoncino. Nichols aveva provato a scappare a piedi, ma sarebbe stato raggiunto e pestato a morte.

L’uomo era morto tre giorni dopo in ospedale per le conseguenze delle ferite riportate. I poliziotti, cinque uomini tutti tra i 24 e i 32 anni, sono accusati di omicidio e sono: Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III e Justin Smith. Erano stati licenziati pochi giorni dopo il pestaggio dalla polizia di Memphis.

Tutti accusati di aggressione aggravata, rapimento aggravato e abuso d’ufficio, oltre che di omicidio di secondo grado (quindi non omicidio volontario). Sono finiti in carcere anche se quattro di loro sono usciti dietro pagamento della cauzione.