Dove ricaricare l'auto elettrica in Italia

Cinquantamila colonnine di ricarica per le auto elettriche già attive, 120mila entro il 2030: questo il piano del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, che stamattina ha inaugurato il portale Pun, un'unica mappa online che contiene le indicazioni di tutti i punti di ricarica per i veicoli elettrici in Italia. A settembre saranno operativi i cruscotti per la pianificazione dei viaggi in auto elettrica, mentre a dicembre sarà completata l'interoperabilità in real-time con gli oltre 50 operatori presenti in Italia e sarà rilasciata l'App per accedere ai servizi della Pun dagli smartphone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da oggi buona parte delle 42mila colonnine esistenti saranno riunite su un'unica piattaforma web, che permetterà ai cittadini di consultare la posizione delle postazioni, insieme ai prezzi, alla tipologia di alimentazione e alla potenza massima erogabile, e pianificare il proprio tragitto in auto organizzando in anticipo soste e ricariche, anche in autostrada.

Entro fine anno, poi, entrerà in funzione anche un'app che informerà in tempo reale se il punto di ricarica è occupato, libero o fuori servizio.

La Piattaforma unica nazionale è stata realizzata dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica in collaborazione con Gse-Gestore dei servizi energetici ed Rse-Ricerca sul sistema energetico: sarà consultabile da tutti all'indirizzo www.piattaformaunicanazionale.it e sui siti del Mase e del Gse. Ed è solo "un punto di partenza, perché i diversi gestori delle infrastrutture che hanno collaborato con Gse ed Rse avranno quattro mesi, da oggi fino al prossimo 26 luglio, per contribuire a fornire dati su sempre più colonnine, e la Pun si arricchirà sempre più". A dicembre, infine, "sarà completata l'interoperabilità in real time con i Cpo (charging point operator, ndr) e il lancio dell'app.