Addio graffi alla carrozzeria dell'auto: arriva la vernice che si rigenera da sola

Presto i graffi sulla carrozzeria delle nostre automobili potrebbero diventare soltanto uno spiacevole ricordo.

Sul tema, infatti, sembrano esserci importanti novità, almeno stando a quanto emerge da un nuovo studio pubblicato dal Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT) su ACS, una delle più rinomate organizzazioni scientifiche a livello mondiale, il cui obiettivo è ricercare il progresso attraverso la chimica.

Gli scienziati del KRICT avrebbero compiuto significativi passi avanti nella creazione di un materiale autorigenerante, capace di rimediare ai piccoli danni con maggiore efficacia rispetto ad analoghe soluzioni studiate in passato.

Come funziona la vernice che si rigenera da sola

La caratteristica prinicpale del polimero scoperto dal KRICT è la capacità di autorigenerarsi grazie alla luce del sole. Con l'aumento della temperatura superficiale, vengono favorite la dissociazione e la ricomposizione chimica del materiale che danno vita al processo di autoriparazione. Il team di scienziati coreani ha dato dimostrazione del funzionamento della propria scoperta, verniciando a spruzzo un modello di automobile in scala sul quale sono stati poi praticati dei danni alla carrozzeria. I graffi provocati sono scomparsi autonomamente e in breve tempo. Il risultato ottenuto con questo nuovo tipo di veniciatura è molto incoraggiante e lascia ben sperare che presto possa trovare applicazione nell'industria automobilistica.

Tutto ciò è possibile grazie a un colorante fototermico organico di tipo trasparente che riesce a catturare l’infrarosso noto come "IR vicino" (in inglese NIR, acronimo di Near InfraRed). Lo studio del team coreano sottolinea le eccellenti prestazioni del polimero che avrebbe un'efficienza del 100% e che si contraddistinguerebbe per tempi di riparazione del danno inferiori ai 30 secondi. Dati realmente impressionanti se paragonati alle vernici trasparenti di tipologia standard che si trovano normalmente in commercio.