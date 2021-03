Antifurto per moto: quale scegliere

Dopo aver analizzato gli antifurto per auto è ora venuto il momento di occuparci dei prodotti dedicati alle moto. Sistemi di sicurezza che proteggono le due ruote dai malintenzionati, suddivisibili in due grandi categorie:

- Antifurti meccanici

- Antifurti elettronici

Antifurti meccanici per moto: dalle classiche catene al bloccadisco

L'antifurto di tipo meccanico è quello più utilizzato e anche il più economico; il modello più comune è la classica catena con lucchetto, utile ad ancorare la moto ad un palo. Tra l'infinità di modelli presenti sul mercato vi suggeriamo le catene in acciaio cementato, di diametro di almeno 10 mm, con una lunghezza di almeno 150 cm e con maglie a sezione semiquadra o meglio ancora esagonale. E’ consigliabile, inoltre, un modello ricoperto da una guaina di protezione e dotato di borsa per il trasporto.

Non dimentichiamo, ovviamente il lucchetto; da evitare le serrature a cilindri e preferire quelle di ultima generazione con incisioni su entrambi i lati della chiave.

Occupiamoci ora dei bloccadisco, antifurti meccanici molto diffusi grazie alla loro facilità di utilizzo e di trasporto. Una soluzione decisamente più leggera della catena con lucchetto che va fissata al disco della moto o dello scooter, impedendone la rotazione completa e quindi lo spostamento del mezzo. Come nelle catene è importante valutare la qualità dell’acciaio con i modelli più robusti che utilizzano una struttura in leghe speciali e ricavata dal pieno, resistente al congelamento con azoto e alla foratura. Ricordiamo, infine, che alcuni bloccadisco sono dotati anche di un utile sistema di allarme acustico.

Antifurti elettronici per moto: sirene, immobilizer, GPS

Sul mercato è, inoltre, possibile trovare anche soluzioni basate su sistemi elettronici, più costose e raffinate. Si va dal classico antifurto che emette un allarme acustico nel momento in cui qualcuno prova a rubare la motocicletta, agli immobilizer che impediscono alla moto di accendersi. Sistemi che si attivano automaticamente quando si toglie la chiave di accensione, bloccando il motore.

Infine l’antifurto satellitare, la soluzione tecnologica più avanzata e più costosa, che consente di monitorare costantemente la posizione della nostra moto grazie alla rete di satelliti GPS.

Prezzi antifurto per moto: modelli per tutte le tasche a partire da 30 euro circa

Concludiamo la nostra guida dedicata agli antifurto per moto parlando dei prezzi, decisamente variabili in base alla tipologia e ai materiali utilizzati. Si parte da circa 20 euro per un bloccadisco, ai 30 euro per una catena. Infine il costo di un antifurto per moto dotato di GPS che può andare dai 50 ai 100 euro.

Antifurto Moto: i più venduti sul web

Bloccadisco con Allarme sonoro

Kit Catena + Lucchetto

Antifurto con sirena

GPS Tracker