Il Campionato Italiano Velocità Fuoristrada riprende dopo un anno di stop

Le vetture iscritte al Campionato Italiano Velocità Fuoristrada ACI Sport FIF torneranno a far sentire il loro rombo per la prima prova del Campionato 2021

Quella che forse e? la specialita? agonistica FIF di maggiore tradizione e? finalmente pronta a ripartire dopo un anno di stop dovuto alla pandemia.

Questa settimana i motori delle vetture iscritte al Campionato Italiano Velocita? Fuoristrada ACI Sport by FIF torneranno a far sentire il loro rombo sul tracciato di Solignano, nei pressi di Parma, per la prima prova di un Campionato 2021 che, sempre a causa della pandemia, e? stato ridotto a cinque appuntamenti rispetto ai sette preventivati originariamente.

Il nuovo tracciato di Solignano, che si snoda su un percorso naturale di 2.390 metri, appare particolarmente veloce ma anche tecnico ed e? stato preparato nei minimi dettagli per accogliere le vetture del CIVF, divise quest’anno in quattro gruppi: Formula Classic, Preparati, UTV e Prototipi.

Nel totale gli iscritti a questa prima competizione sono ben 26, tra cui spicca ancora il nome di Alberto Gazzetta, Campione Italiano nel 2019. Gazzetta gareggera? affiancato da Denis Cortese, sempre al volante della fida Ford Fiesta di gruppo B Prototipi ma vale la pena sottolineare che in questo gruppo e? presente anche quello Stefano Fioroni che, con la sua Suzuki, si piazzo? secondo nel 2019.

Quello del 2019 fu infatti un Campionato estremamente combattuto, che vide la lotta tra Lagrotteria, Fioroni e Gazzetta risolversi a favore di quest’ultimo solo all’ultima giornata.

Fra le cinque gare in programma non mancano ovviamente quelle “storiche”, come quella a Ceriano Laghetto, o quella di Veglio in provincia di Biella, ma tutte le piste in calendario sulla carta paiono garantire grande spettacolarita?.

Calendario CIVF 2021 - ACI Sport by FIF

10-11 aprile: Solignano (Parma)

8-9 maggio: Cingoli (Macerata)

12-13 giugno: Ceriano Laghetto (Monza Brianza)

3-4 luglio: Veglio (Biella)

11-12 settembre: Chiusdino (Siena)