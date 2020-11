Hyundai: il nuovo B-SUV in arrivo nel 2021 si chiamerà Bayon

Hyundai ha svelato il nome di un nuovo SUV: Hyundai Bayon. In arrivo sul mercato europeo nella prima metà del 2021, Bayon sarà un modello completamente nuovo e rappresenterà un'importante ampliamento dell’attuale gamma SUV Hyundai.

“Hyundai è fortemente consolidata nel mercato dei SUV in Europa, sia in termini di gamma, sia in termini di successo nelle vendite” – ha commentato Andreas-Christoph Hofmann, Vice President of Marketing & Product. “Lanciando un nuovo modello nel segmento B-SUV, che si propone come punto di ingresso alla nostra gamma SUV, vediamo una grande opportunità nel rispondere ancor meglio alla domanda dei clienti europei e nel migliorare la nostra offerta in un segmento molto apprezzato”.

Essendo un modello rivolto principalmente al mercato europeo, Hyundai ha deciso di utilizzare il nome di una città europea. Il nome Bayon, infatti, trae ispirazione dalla città di Bayonne, nel Sud-Ovest della Francia: situata tra la costa atlantica e i Pirenei, la cittadina francese è un posto ideale per gli amanti di attività come la vela e l’hiking, in linea con il carattere lifestyle della vettura.

Negli ultimi 20 anni, Hyundai ha spesso preso ispirazione da diverse località nel mondo per dare origine ai nomi di alcuni dei più apprezzati SUV del brand. Tra gli esempi non ci sono soltanto Santa Fe e Tucson, che prendono la denominazione dalle rispettive città in Arizona e New Mexico, ma anche Kona, il cui nome deriva dall’omonimo distretto di Big Island nelle Hawaii. Anche NEXO, il pioneristico SUV fuel-cell di Hyundai, ha una correlazione geografica: il nome si rifà infatti a Nexø, una delle più grandi città della celebre isola danese Bornholm.