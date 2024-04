Tavares: "Non andiamo via dall'Italia". E annuncia una nuova batteria per la 500 elettrica

"In Italia ci sentiamo a casa, siamo i leader di questo mercato con più del 34%. Non abbiamo intenzione di andare via dall'Italia crediamo in questo paese abbiamo capacità, idee e progetti per tenere fede ai nostri impegni". A dirlo è stato Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, parlando a Torino dove questa mattina ha incontrato i sindacati rassicurandoli sull'intenzione dell'azienda di continuare a investire nel nostro Paese: "Chi dice che vogliamo andarcene dice fake news e le fake news aprono la finestra per fare entrare i cinesi".

Una frase con cui Tavares sembra alludere ai contatti avviati tra il governo e italiano e tre aziende cinesi per portare una seconda casa automobilistica in Italia. "Siamo in grado di tenere testa ai competitor cinesi", ha detto il capo di Stellantis, ma "se qualcuno vuole introdurre la competizione cinese, sarà responsabile delle decisioni impopolari che dovranno essere prese. Qui stiamo facendo un ottimo lavoro".

"Non ce ne andiamo - ha ribadito - anzi rafforzeremo la nostra leadership nel Paese per questo non che supplicarvi di smetterla con le fake news e di lasciare lavorare le persone che meritano il nostro sostegno e il nostro rispetto perché se non facciamo questo cambiamento andremo a scomparire".

L'ad di Stellantis non ha lesinato un'altra frecciata al governo, annunciando poi il rilancio della 500 elettrica: "Ai consumatori italiani sono state fatte tante promesse ma gli incentivi annunciati per l'acquisto di auto elettriche non sono stati ancora rilasciati, non aspetteremo che quelle promesse vengano mantenute per questo abbiamo deciso di investire 100 milioni di euro per dare all'iconica 500e una nuova batteria che permetterà di percorrere più chilometri e ridurre il costo del veicolo. Questo - ha aggiunto - è un modo eccellente per rendere la e-mobility più accessibile".