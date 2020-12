Nuovo Vision 110 completa la gamma di scooter e moto di piccola cilindrata Honda

Honda Motor Europe completa la sua gamma di scooter di piccola cilindrata Euro5 con l’arrivo del nuovo Vision 110 YM2021. Commercializzato a partire dal 2012, lo scooter cittadino Honda ha sempre offerto elevata qualità costruttiva e proprio per questo un eccezionale “value for money”.

Per il 2021 si presenta con un look profondamente aggiornato e una riduzione di peso di 2kg che lo fa scendere a 100 kg con il pieno di benzina. Il merito? Principalmente del nuovo telaio eSAF (enhanced Smart Architecture Frame). Il suo motore eSP (enhanced Smart Power) raffreddato ad aria è più efficiente nei consumi del 5%, grazie anche al noto sistema Start&Stop. L’irrinunciabile praticità dell’ampio vano sottosella è ora accompagnata da un nuovo cruscotto con display LCD e dall’amatissima Smart-Key.

Il nuovo Vision 110 è l’ottavo modello della gamma Honda guidabile con patente A1 o B e l’ultimo in ordine di presentazione. La domanda di scooter e moto di piccola cilindrata ha resistito alle severe condizioni di mercato di questo 2020 offrendo una grande opportunità di scelta per la mobilità privata. In Europa le vendite di due ruote per il commuting sono state costanti, mantenendo un andamento piatto anno su anno (osservazione fino a settembre 2020), e addirittura un +30% comparando il periodo da giugno a settembre 2020 rispetto al 2019.

Honda, in qualità di maggiore costruttore mondiale di veicoli a due ruote, è sempre stata in prima linea nell’accogliere i nuovi scooteristi e motociclisti grazie alla sua ampia gamma di due ruote fino a 125 cc, e detiene il 21,2% della quota di mercato europea per i commuter. I continui investimenti sulle fabbriche e nella Ricerca&Sviluppo hanno permesso di realizzare un’offerta in grado di soddisfare gusti e bisogni della clientela più disparata, da chi cerca semplicemente un mezzo affidabile, pratico ed economico per i propri spostamenti, a chi mette stile e prestazioni come priorità di scelta. E nonostante tutti i modelli offrano un’identità ben distinta, in comune hanno specifiche tecniche di alto livello, grande praticità, consumi efficienti, l’irrinunciabile qualità costruttiva Honda e la grande facilità e divertimento di guida.