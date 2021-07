Nuovo Škoda Enyaq iV ora disponibile anche con la trazione integrale

Škoda Enyaq iV, primo SUV 100% elettrico nella gamma della Casa boema, è oggi disponibile anche nella variante 80x, con trazione integrale ottenuta grazie a un secondo motore elettrico montato sull'asse anteriore. I due motori hanno una potenza combinata di 195 kW e erogano una coppia massima di 425 Nm, garantendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi.

Enyaq iV 80x si muove nella maggior parte delle situazioni sfruttando il motore sincrono a magneti permanenti (PSM) sull'asse posteriore, che fornisce una potenza di 204 CV/150 kW* e una coppia massima di 310 Nm. Il PSM è progettato in una configurazione assialmente parallela, insieme all'inverter e al cambio a una velocità. All’anteriore, invece, è montato un motore asincrono, progettato con un inverter a impulsi e un cambio a velocità singola in disposizione coassiale. Questo motore ha una potenza di 80 kW*, una coppia massima di 162 Nm e una velocità massima di funzionamento di 13.500 giri/min. I motori asincroni sono caratterizzati da una capacità di sovraccarico a breve termine e da basse perdite di carico. Sono quindi perfetti per le spinte di breve durata.

Enyaq iV 80x è alimentato da una batteria da 82 kWh lordi (77 kWh netti) e può percorrere fino a 497 km nel ciclo WLTP. La velocità massima è limitata elettronicamente a 160 km/h come le altre varianti, iV 50, iV 60 e iV 80, già presenti a listino. La capacità di ricarica veloce arriva a 125 kWh.

Come le altre varianti, anche Škoda Enyaq iV 80x è disponibile nella versione Executive, studiata per le esigenze dell’utenza professionale e delle aziende, grazie a una dotazione di serie particolarmente completa che aumenta il valore residuo, riducendo il cosiddetto Total Cost of Ownership. Enyaq Executive iV aggiunge alla dotazione standard i sistemi ADAS Side Assistant con Rear Traffic Alert ed Exit Warning, l’Adaptive Cruise Control, la vernice metallizzata, il navigatore satellitare connesso.

Inoltre, Škoda Enyaq iV 80x è proposto nella versione Sportline, che abbina all’estetica sportiva una dotazione tecnica pensata per rendere ancora più coinvolgente il comportamento dinamico. Enyaq Sportline iV è infatti dotato di assetto sportivo, ribassato di 15 mm all'anteriore e di 10 mm al posteriore, con taratura specifica di molle e ammortizzatori.

Di serie anche lo sterzo a incidenza variabile che esalta la dinamicità dell’assetto e i vantaggi della architettura MEB, con batterie al centro del pianale, per un perfetto bilanciamento dei pesi. La versione Sportline porta in dote anche un abitacolo intonato al carattere sportivo del modello, in cui spiccano i sedili ad alto contenimento, il volante a tre razze, la pedaliera in metallo e rivestimenti specifici per le sellerie e gli inserti in plancia.

I clienti di Škoda Enyaq Sportline iV, nelle varianti iV 60, iV 80 e iV 80x oggi possono scegliere di equipaggiare il loro SUV elettrico con la “Crystal Face” la calandra interamente composta da LED. Questa sofisticata struttura impiega 131 LED per illuminare i listelli orizzontali e verticali. A seconda delle condizioni di luce - diurna o notturna - l’auto accende in modo autonomo i vari elementi della Crystal Face, mentre una speciale animazione delle sorgenti luminose dà il benvenuto quando ci si avvicina all’auto con le chiavi in tasca. La Crystal Face completa in modo suggestivo la potente capacità di illuminazione di Enyaq Sportline iV che è dotato di serie di gruppi ottici anteriori in tecnologia Matrix LED.

Il listino di Škoda Enyaq iV 80x parte da 49.000 euro che diventano 51.100 per Enyaq Executive 80x e 53.000 per Enyaq Sportline iV 80x. Tutte le versioni beneficiano degli incentivi statali e locali riservati ai modelli elettrici, anche in caso di rottamazione.