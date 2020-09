Suzuki: riparte Il V-Strom Tour 2020 con cinque appuntamenti

Con l’inizio di settembre il V-STROM Tour 2020 tornerà a movimentare i fine settimana dei motociclisti italiani. Nel prossimo weekend riprenderà infatti la manifestazione che dà la possibilità agli appassionati di provare gratuitamente su strada la V-STROM 1050 XT presso alcune concessionarie ufficiali Suzuki.

Nel fine settimana sono in programma ben cinque appuntamenti, tre in Sicilia e due in Toscana. Venerdì 4 settembre sarà Gambino Moto di Palermo a ospitare i test ride nella sede di via Generale di Maria 5, a Palermo. Sabato 5 le prove si terranno invece da Saladino Moto, in via Giovanni Gentile 41, a Castelvetrano, in provincia di Trapani, e da Olivi motori, in via Baccio da Montelupo 24 B, a Firenze. Domenica 6 le due carovane del V-STROM Tour faranno infine base presso Pleiadi Auto, in viale Regione Siciliana 2601, di nuovo a Palermo, e da Casini Sauro, in via Barontini angolo via San Colombano, a Scandicci, in provincia di Firenze.

Emozioni in sicurezza

Il V-STROM Tour 2020 regala a tutti i partecipanti momenti piacevoli, all’insegna della passione per le due ruote e dello spirito di libertà Suzuki Way of Life! Ciascun evento si svolge in condizioni di assoluta sicurezza, sia nel disbrigo delle varie formalità che precedono le prove, sia durante le uscite in moto. Lo staff Suzuki misura la febbre ai partecipanti al loro arrivo e si adopera affinché non si creino assembramenti negli spazi della concessionaria e perché le persone mantengano una distanza adeguata, indossando ove necessario i dispositivi di protezione previsti. In loco è sempre disponibile una soluzione disinfettante per le mani e le V-STROM 1050 XT protagoniste del Tour sono pulite e igienizzate al termine delle varie prove, così come gli arredi e le attrezzature in uso al personale Suzuki.

Come partecipare al V-STROM Tour 2020

Partecipare al V-STROM Tour 2020 è molto semplice. Per iscriversi è sufficiente collegarsi al sito www.suzukitour.it e registrarsi online, selezionando quindi la data e il luogo in cui si desidera fare il test ride. Per ogni appuntamento il sito fornisce l’indirizzo esatto del posto da cui partono le prove e permette di verificare subito la disponibilità di una moto nelle diverse fasce orarie previste per le uscite in strada, che si svolgono sia la mattina sia il pomeriggio. I test si effettuano senza passeggero a bordo e utilizzando casco e abbigliamento tecnico propri. Le varie tappe del V-STROM Tour potrebbero subire variazioni o cancellazioni in caso di condizioni meteo molto avverse o per altre esigenze.

Un test ride completo

Ogni turno di prova dura circa 45 minuti, un tempo che permette di familiarizzare bene con la V-STROM 1050 XT e di apprezzare appieno le sue prestazioni eccezionali, oltre all’eccellente confort di marcia. Il test ride si sviluppa su strade aperte al traffico con un apripista Suzuki a condurre il gruppo, ha una durata approssimativa di mezz’ora ed è preceduto da un briefing di una decina di minuti. In questa prima fase lo staff Suzuki illustra le modalità della prova e il funzionamento dei comandi e dei tanti sistemi elettronici di cui è dotata di serie la V-STROM. Le tecnologie di bordo aumentano la sicurezza di marcia e il piacere di guida, rendendo più semplice e divertente l’uso della moto in molte situazioni. Tra loro vanno ricordati per esempio il Suzuki Drive Mode Selector, che consente di avere risposte più dolci o più pronte dal motore Euro 5 da 107 cv, il controllo della trazione regolabile su tre livelli e disattivabile, il cruise control, l’assistenza alle partenze in salita #PartiFacile e i sistemi #FrenaInPIega e #FrenaSicuro. Il primo è un ABS evoluto, regolabile su due livelli e capace di intervenire tenendo conto dell’angolo di piega. Il secondo si occupa invece di ripartire e modulare la frenata per limitare il rischio di sollevamento della ruota posteriore in discesa. I vari dispositivi sono gestiti in modo integrato sulla base dei dati raccolti da una piattaforma inerziale Bosch capace di rilevare ogni movimento della moto in sei direzioni lungo tre assi.