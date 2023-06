Dopo le Tesla i robot: ecco gli automi di Elon Musk

Da tempo ormai, tra i suoi tanti progetti, Tesla è a lavoro sullo sviluppo dei modelli di base per i suoi robot autonomi Optimus.

I robot dalle sembianze umanoidi concepiti dall'azienda hi-tech di Elon Musk potrebbero trovare applicazione negli ambiti più disparati, dall'industria manifatturiera, alla logistica e all’assistenza domiciliare, ma non è da escludere che possano essere sviluppate anche collaborazioni con le imprese, al fine di creare robot in grado di svolgere compiti altamente specializzati.

Come può immaginare chiunque sia appassionato di tecnologia, Optimus sarà totalmente governato dall'intelligenza artificiale, componente della quale si sente parlare ormai sempre più spesso: Tesla ha spiegato di avere affinato ulteriormente le capacità della sua AI grazie ai dati raccolti attraverso le sue auto.

"Le nostre reti neurali multimodali sono già nei veicoli dei clienti" ha scritto la divisione AI di Tesla in una serie di tweet. Queste reti, predisposte per la guida autonoma sui veicoli Tesla, comprendono lo spazio che le circonda grazie a video di telecamere, mappe, navigazione, IMU (Inertial Measurement Unit), GPS etc. e rendono possibili operazioni come la previsione dell'occupazione dello spazio, e allo stesso modo possono essere utilizzate per evitare le collisioni da parte di qualsiasi robot.

Tesla is building the foundation models for autonomous robots pic.twitter.com/VUES9jU3ze — Tesla AI (@Tesla_AI) June 21, 2023

Tutto ciò è reso possibile dall'etichettatura automatica possibile grazie alla flotta di veicoli Tesla. Utilizzando i dati video di più viaggi nello stesso luogo, l'AI di Tesla è in grado di ricostruire l'intera scena. A quanto pare l'azienda di Elon Musk sta anche lavorando su tecniche di modellazione generativa all'avanguardia, che consentono di prevedere i possibili risultati in base a osservazioni passate, in modo congiuntamente coerente su più visualizzazioni della telecamera.

Questi "futuri immaginati" possono essere condizionati dall'azione per produrre risultati diversi. Nei video che corredano i tweet, Tesla specifica come questi siano interamente generati dalla rete neurale semplicemente utilizzando prompt (ossia suggerimenti) diversi.

I modelli di cui parla Tesla hanno imparato e imparano da un enorme set di dati estremamente diversi dati dalla flotta Tesla e verranno addestrati su enormi quantità di dati e calcolo. Questi modelli di base video fungeranno da cervello sia per l'auto che per il robot Optimus.