Trentadue secondi. Poco più di mezzo minuto per portarsi via un’automobile. Tanto ci ha messo un malvivente a rubare un’Alfa Romeo come testimoniano le immagini delle videocamere di sorveglianza che un lettore ha inviato alla redazione di RomaToday. Il furto nella mattinata di mercoledì 27 marzo nel comune di Guidonia Montecelio.

Le immagini delle videocamere di sorveglianza immortalano un malvivente in azione alla periferie di Roma: in pochi secondi ha aperto l'autovettura parcheggiata in strada ed è ripartito

"In 30 secondi mi hanno rubato l'auto, anche guardando il video non so come sia possibile"